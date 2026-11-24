SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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24.11.2026 15:12:02
Yes, pay disclosure rules need a rethink. But the SEC is not helping investors
The slimmed-down proposal will please corporate executives, but what about shareholders?Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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