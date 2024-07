Yes Bank informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Yes Bank veröffentlichte am 20.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,120 INR je Aktie erzielt worden.

Yes Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,96 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 76,37 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at