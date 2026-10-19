Yes Bank präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Yes Bank hat am 17.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,35 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,210 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 106,02 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 91,13 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at