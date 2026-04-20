20.04.2026 06:31:29

Yes Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Yes Bank lud am 18.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,34 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Yes Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,240 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 94,78 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 94,38 Milliarden INR umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,12 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,790 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Yes Bank im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 372,93 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 370,58 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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