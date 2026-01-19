|
Yes Bank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Yes Bank hat am 17.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,30 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,200 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,53 Prozent auf 92,72 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 94,16 Milliarden INR gelegen.
