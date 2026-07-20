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20.07.2026 06:31:29
Yes Bank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Yes Bank hat am 18.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,260 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,26 Prozent auf 99,25 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 94,29 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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