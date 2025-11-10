YESCO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

YESCO hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2039,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1852,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 150,26 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte YESCO einen Umsatz von 123,84 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at