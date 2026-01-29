29.01.2026 06:31:29

YESCO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

YESCO ließ sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat YESCO die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1220,36 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1323,000 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 397,64 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 4,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 379,14 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 15213,23 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte YESCO 6789,00 KRW je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat YESCO 1 327,60 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,41 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1 160,35 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

