YESCO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

YESCO hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

YESCO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2555,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 924,00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 572,03 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 532,64 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at