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13.08.2026 06:31:29
YESCO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
YESCO hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 390,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2389,80 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 193,74 Milliarden KRW, gegenüber 247,07 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 21,58 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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