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09.11.2026 06:31:29
YESCO: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
YESCO hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1080,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 407,80 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat YESCO 129,78 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 150,26 Milliarden KRW umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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