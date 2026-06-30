Your Family Entertainment Aktie
WKN DE: A161N1 / ISIN: DE000A161N14
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30.06.2026 17:36:03
YESFLIX Medien GmbH und Your Family Entertainment AG vereinbaren strategische Kooperation
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PRESSEMITTEILUNG
YESFLIX Medien GmbH und Your Family Entertainment AG vereinbaren strategische Kooperation
Leipzig/München – Die YESFLIX Medien GmbH und die Your Family Entertainment AG (YFE) haben eine strategische Zusammenarbeit in den Bereichen Content, Vermarktung und Distribution vereinbart. Darüber hinaus führen beide Unternehmen Gespräche über einen möglichen Einstieg der YESFLIX Medien GmbH als Investor bei der YFE.
Ziel der Kooperation ist es, Familien und Kindern hochwertige, sichere und werteorientierte Medienangebote zugänglich zu machen. Die Partner verbindet die Überzeugung, dass Unterhaltung und Bildung Hand in Hand gehen und Medien einen positiven Beitrag zur Entwicklung junger Menschen leisten können.
Im Rahmen der Zusammenarbeit sollen ausgewählte Inhalte der Your Family Entertainment AG über die Reichweiten und Plattformen von YESFLIX einem erweiterten Publikum zugänglich gemacht werden. Ergänzend werden gemeinsame Vermarktungs- und Kommunikationsmaßnahmen entwickelt.
Philipp Schall, Geschäftsführer der YESFLIX Medien GmbH:
Dr. Stefan Piëch, CEO der Your Family Entertainment AG:
Die Gespräche über eine mögliche Beteiligung der Your Family Entertainment AG an der YESFLIX Medien GmbH befinden sich derzeit in einem frühen Stadium. Über konkrete Ergebnisse werden die Parteien gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt informieren.
End of Media Release
Issuer: Your Family Entertainment AG
Key word(s): Entertainment
30.06.2026 CET/CEST Dissemination of a Press Release, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Your Family Entertainment AG
|Türkenstraße 87
|80799 München
|Germany
|Phone:
|+49 (0)89 997 271-0
|Fax:
|+49 (0)89 997 271-91
|E-mail:
|ir@yfe.tv
|Internet:
|www.yfe.tv
|ISIN:
|DE000A161N14
|WKN:
|A161N1
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (General Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Munich (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2357226
|End of News
|EQS Media
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2357226 30.06.2026 CET/CEST
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