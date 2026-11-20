Yeswa a Aktie
WKN DE: A429HR / ISIN: US98585C1009
|
20.11.2026 10:25:34
Yesway Prices Secondary Offering Of 5 Mln Shares At $19 Per Share
(RTTNews) - Yesway, Inc. (YSWY), a U.S convenience store operator announced the pricing of a secondary offering of 5 million shares of its Class A common stock by certain existing stockholders at $19 per share.
Further, the underwriters are granted a 30-day option to purchase up to an additional 750,000 shares at the public offering price.
The selling stockholders will receive all net proceeds from the offering, which is expected to close on November 23, 2026, subject to customary closing conditions.
Morgan Stanley is serving as lead bookrunning manager for the offering.
In after hours on the Nasdaq, the shares were trading 0.21 percent lower at $19.26, after closing Thursday's trading 9.35 percent lower.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Yesway Inc Registered Shs -A-
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Yesway Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Yesway Inc Registered Shs -A-
|20,11
|4,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.