Yesway Swings To Profit In Q1, Shares Up

(RTTNews) - On Tuesday, Yesway, Inc. (YSWY) reported a swing to profit in the first quarter from loss last year. The convenience store chain attributed earnings growth to higher revenue generated from higher merchandise sales.

Net income for the first quarter was $30.24 million, compared to loss of $5.63 million in the same quarter last year.

Adjusted EBITDA rose to $59.2 million, from $27.8 million the previous year.

The total revenue increased to $683.63 million, from $600.32 million a year ago.

Looking ahead to 2026, the company expects same-store Inside merchandise sales growth to be in the range of 1.25 - 3.25 percent, adjusted EBITDA in the range of $210 - $220 million. Further, Yesway projects to open 6-8 new stores.

In April 2026, the company had announced its initial public offering of 14 million shares of Class A common stock at $20.00 per share.

On the Nasdaq, the shares were trading 1.30 percent lower at $22.53