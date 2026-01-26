YETI Holdings Aktie

WKN DE: A2N7XR / ISIN: US98585X1046

26.01.2026 11:00:00

Yeti Holdings: Is the Post-Q3 Rally Pricing in Margin Recovery?

Yeti Holdings' (NYSE: YETI) stock has climbed 44% since reporting Q3 2025 earnings in early November. The stock now trades at about $48 per share, approaching prices not seen since December 2023. That's a surprising response for a company that just reported a sharp decline in gross margin, from 58.2% to 55.9%, and adjusted operating margins of 13.7%, their lowest level in years.This recent margin weakness stands in contrast to the brand's core strength. Yeti earned its reputation selling premium coolers and drinkware to anglers, hunters, and outdoor enthusiasts willing to pay up for superior design and durability. While the coolers are ubiquitous, the drinkware segment, including the popular tumblers, has become the bigger story for investors.The brand still commands pricing power that few consumer goods companies can match, reflected in gross margins that typically run about 57%. The question now is whether that edge can hold.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
