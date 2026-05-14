YETI Holdings Aktie

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WKN DE: A2N7XR / ISIN: US98585X1046

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14.05.2026 12:05:15

YETI Holdings, Inc. Announces Fall In Q1 Income

(RTTNews) - YETI Holdings, Inc. (YETI) reported a profit for first quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $9.851 million, or $0.13 per share. This compares with $16.609 million, or $0.20 per share, last year.

Excluding items, YETI Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $19.829 million or $0.26 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 8.3% to $380.414 million from $351.128 million last year.

YETI Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $9.851 Mln. vs. $16.609 Mln. last year. -EPS: $0.13 vs. $0.20 last year. -Revenue: $380.414 Mln vs. $351.128 Mln last year.

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