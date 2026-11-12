YETI Holdings Aktie
WKN DE: A2N7XR / ISIN: US98585X1046
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12.11.2026 12:42:51
YETI Holdings, Inc. Profit Rises In Q3
(RTTNews) - YETI Holdings, Inc. (YETI) announced earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $44.37 million, or $0.60 per share. This compares with $39.40 million, or $0.48 per share, last year.
Excluding items, YETI Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $67.15 million or $0.91 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.4% to $509.41 million from $487.76 million last year.
YETI Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $44.37 Mln. vs. $39.40 Mln. last year. -EPS: $0.60 vs. $0.48 last year. -Revenue: $509.41 Mln vs. $487.76 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.90 To $ 2.95 Full year revenue guidance: 6 %
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