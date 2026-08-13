YETI Holdings Aktie
WKN DE: A2N7XR / ISIN: US98585X1046
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13.08.2026 12:31:19
YETI Holdings Q2 Profit, Revenue Rise; Raises Annual Adj. Profit Outlook
(RTTNews) - YETI Holdings, Inc. (YETI), a designer and marketer of outdoor products, on Thursday reported higher second-quarter profit, supported by strong revenue growth and a net tariff benefit.
Net income increased to $71.32 million or $0.94 per share from $51.15 million or $0.61 per share a year ago.
The net tariff benefit included a $0.45 per share IEEPA tariff refund, partly offset by a $0.05 unfavorable impact from higher year-over-year tariffs.
Excluding one-time items, adjusted net income decreased 8% to $50.7 million, while adjusted earnings per share increased 2% to $0.67.
Operating income increased 50.8% to $93.52 million from $62.02 million last year.
Net sales grew 8.5% to $483.87 million from $445.89 million in the prior year.
Looking ahead, the company raised its full-year adjusted EPS outlook to $2.94 - $3.00 from $2.83 - $2.89 previously, while maintaining its sales growth outlook of 7% to 8%.
YETI shares were down nearly 2% in pre-market trading after closing at $50.84 on Wednesday.
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