YETI stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

YETI hat am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte YETI ein EPS von 0,480 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat YETI mit einem Umsatz von insgesamt 509,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 487,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,44 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at