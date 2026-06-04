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04.06.2026 06:31:29
Yext gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Yext hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Yext 0,010 USD je Aktie verdient.
Yext hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 107,9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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