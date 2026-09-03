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03.09.2026 06:31:29
Yext stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Yext hat am 01.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0,13 USD. Im letzten Jahr hatte Yext einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie eingefahren.
Yext hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 111,1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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