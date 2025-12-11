|
11.12.2025 06:31:28
Yext stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Yext hat am 08.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,75 Prozent auf 112,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 114,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
