Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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04.06.2026 12:44:00

Yfood: Nestlé übernimmt Hersteller von Milchdrinks vollständig

Milch mit Wasser, ein paar Zusätze und Süßstoff: Solche Getränke werden von Yfood vermarktet. Der Erfolg des Herstellers schmeckt auch dem Lebensmittelkonzern Nestlé.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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