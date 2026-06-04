Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|
04.06.2026 12:44:00
Yfood: Nestlé übernimmt Produzent von Milchdrinks vollständig
Milch mit Wasser, ein paar Zusätze und Süßstoff: Solche Getränke werden von Yfood vermarktet. Der Erfolg des Herstellers schmeckt auch dem Lebensmittelkonzern Nestlé.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
12:27
|Pluszeichen in Zürich: SMI klettert am Freitagmittag (finanzen.at)
|
04.06.26
|SMI aktuell: SMI letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.06.26
|Yfood: Nestlé übernimmt Produzent von Milchdrinks vollständig (Spiegel Online)
|
03.06.26
|SIX-Handel SMI am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|
03.06.26
|SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
03.06.26
|Verluste in Zürich: SMI gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
03.06.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
03.06.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)