|
16.03.2026 06:31:29
YFY gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
YFY hat am 13.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,330 TWD je Aktie vermeldet.
Mit einem Umsatz von 18,90 Milliarden TWD, gegenüber 20,69 Milliarden TWD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,66 Prozent präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,19 TWD. Im Vorjahr waren 0,980 TWD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,08 Prozent auf 73,64 Milliarden TWD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 78,41 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneins
An den asiatischen Börsen zeigen sich zum Wochenstart mit unterschiedlichen Vorzeichen.