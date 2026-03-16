YFY gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

YFY hat am 13.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,330 TWD je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 18,90 Milliarden TWD, gegenüber 20,69 Milliarden TWD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,66 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,19 TWD. Im Vorjahr waren 0,980 TWD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,08 Prozent auf 73,64 Milliarden TWD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 78,41 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at