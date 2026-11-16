YFY legte Quartalsergebnis vor

YFY präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,86 TWD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,910 TWD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,50 Milliarden TWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,56 Milliarden TWD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at