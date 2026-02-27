YG Entertainment gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

YG Entertainment ließ sich am 26.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat YG Entertainment die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1260,58 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1092,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat YG Entertainment mit einem Umsatz von insgesamt 171,77 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,07 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 65,05 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2875,42 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 999,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 545,40 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 364,95 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at