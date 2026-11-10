YG Entertainment öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

YG Entertainment veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 244,61 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 916,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 156,73 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,07 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at