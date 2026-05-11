YG Entertainment verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

YG Entertainment präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 255,79 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 279,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 147,12 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100,16 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at