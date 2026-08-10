YG Entertainment: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

YG Entertainment äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 288,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 432,00 KRW je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 127,76 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte YG Entertainment 100,41 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at