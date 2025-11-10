YG Entertainment: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

YG Entertainment lud am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 908,88 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte YG Entertainment -9,000 KRW je Aktie verdient.

YG Entertainment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 173,07 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 107,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 83,53 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at