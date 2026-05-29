YHDimri Building Development: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

YHDimri Building Development hat am 28.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,43 ILS. Im Vorjahresviertel waren 9,89 ILS je Aktie erzielt worden.

YHDimri Building Development hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 429,7 Millionen ILS abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 591,9 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at