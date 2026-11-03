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03.11.2026 06:31:28
Yibin Paper Industry: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Yibin Paper Industry hat am 31.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei -0,13 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,040 CNY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Yibin Paper Industry mit einem Umsatz von insgesamt 577,9 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 499,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 15,80 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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