Yield10 Bioscience zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Yield10 Bioscience hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.03.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,670 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,610 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 40,0 Prozent auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,2 Millionen USD gelegen.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 2,760 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Yield10 Bioscience ein Ergebnis je Aktie von -2,330 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 26,23 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 0,45 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 0,61 Millionen USD umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 2,680 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 0,49 Millionen USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at