Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|
05.04.2026 00:55:55
Yielding 5.6%, Is Verizon an Excellent Dividend Stock to Buy?
Investing in dividend stocks can be an excellent strategy to generate passive income. *Stock prices used were the afternoon prices of April 2, 2026. The video was published on April 4, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verizon Inc.
|
06.04.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
06.04.26
|Montagshandel in New York: Dow Jones am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.04.26
|Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
06.04.26
|Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Start steigen (finanzen.at)
|
02.04.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
02.04.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
02.04.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
02.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Verizon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verizon-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu Verizon Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Verizon Inc.
|42,82
|0,45%
|Verizon Communications Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
|18 380,00
|-0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.