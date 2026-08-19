Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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19.08.2026 05:49:04
Yielding 5.8%, Is Verizon Stock a Buying Opportunity?
Verizon (NYSE: VZ) offers an attractive dividend yield.*Stock prices used were the afternoon prices of Aug. 16, 2026. The video was published on Aug.18, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Verizon Inc.
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13.08.26
|S&P 500-Papier Verizon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verizon von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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06.08.26
|S&P 500-Wert Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verizon von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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30.07.26
|S&P 500-Titel Verizon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verizon-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
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24.07.26
|Verizon wächst im Mobilfunk - Aktie gewinnt (dpa-AFX)
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24.07.26
|ROUNDUP: Verizon setzt im Mobilfunkgeschäft mehr um - Umbau wirkt (dpa-AFX)
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23.07.26
|S&P 500-Wert Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verizon von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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23.07.26
|Ausblick: Verizon stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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16.07.26
|S&P 500-Titel Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Verizon-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Verizon Inc.
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