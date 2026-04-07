Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|
07.04.2026 06:15:00
YieldMax AI Option Income Strategy ETF's Huge Yield Is Riskier Than You May Think
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (NYSEMKT: AIYY) sounds like a dividend dream come true, offering a 227% yield, according to major online quote services. The exchange-traded fund's website lists the yield at a more modest, but still shockingly high, 60% because it annualizes the most recent payment. Before you rush out to buy what looks like a dividend printing machine, you need to understand the very big risks involved here.YieldMax AI Option Income Strategy ETF uses a complex options approach to generate income around C3.ai (NYSE: AI). It does not actually own any shares of the artificial intelligence company, which provides enterprise application software services. There are two key takeaways here: You are not investing in C3.ai by buying this ETF, yet you are still dealing with material idiosyncratic risk because of the ETF's focus on just one stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
06.04.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
06.04.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.04.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zeigt sich fester (finanzen.at)
|
06.04.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
06.04.26
|Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
|
06.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Montagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.04.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.04.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Strategy (ex MicroStrategy)
|109,00
|4,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX in Grün -- DAX dreht ins Plus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich nach dem langen Osterwochenende stärker. Der deutsche Leitindex dreht am Vormittag in die Gewinnzone. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.