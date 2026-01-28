Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|
28.01.2026 05:30:00
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF: Buy, Sell, or Hold in 2026?
Experienced income investors know about yield traps: stocks with unusually high dividend yields that go on to cut or suspend those payments. The lesson is simple: When something looks too good to be true, it usually is.That lesson applies to some high-income exchange-traded funds (ETFs), including the YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF (NYSEMKT: MSTY). In simple terms, this ETF is an income-generating spin on Strategy (NASDAQ: MSTR), the largest corporate owner of Bitcoin. There are better ways to play crypto and generate income than this ETF. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
