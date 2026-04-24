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24.04.2026 06:31:29
Yifeng Pharmacy Chain präsentierte Quartalsergebnisse
Yifeng Pharmacy Chain hat am 23.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Yifeng Pharmacy Chain hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,41 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,340 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 7,15 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,84 Milliarden CNY umgesetzt.
Yifeng Pharmacy Chain hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,38 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,26 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 24,36 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 1,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 24,00 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 1,42 CNY sowie einen Umsatz von 24,43 Milliarden CNY prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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