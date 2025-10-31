|
Yifeng Pharmacy Chain: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Yifeng Pharmacy Chain hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,28 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,260 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,56 Milliarden CNY – ein Plus von 1,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yifeng Pharmacy Chain 5,46 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,285 CNY prognostiziert, während der Umsatz bei 5,61 Milliarden CNY erwartet worden war.
