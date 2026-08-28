Yifeng Pharmacy Chain vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Yifeng Pharmacy Chain hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,38 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,360 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Yifeng Pharmacy Chain mit einem Umsatz von insgesamt 6,04 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,71 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 5,82 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at