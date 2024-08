Yijia Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Yijia Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2024 abgelaufen war.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1325,00 Prozent auf 0,57 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,04 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at