02.01.2026 06:31:29
Yimutian A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Yimutian A hat am 30.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2024 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Yimutian A ebenfalls 0,030 USD je Aktie eingebüßt.
Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 5,8 Millionen USD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 5,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
