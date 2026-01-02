Yimutian A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Yimutian A hat am 30.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2024 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Yimutian A ebenfalls 0,030 USD je Aktie eingebüßt.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 5,8 Millionen USD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 5,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at