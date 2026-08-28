Yindu Kitchen Equipment A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Yindu Kitchen Equipment A lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,250 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 735,9 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 812,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at