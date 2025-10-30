Yingkou Jinchen Machinery A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Yingkou Jinchen Machinery A veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,08 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Yingkou Jinchen Machinery A im vergangenen Quartal 631,4 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yingkou Jinchen Machinery A 655,3 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at