Yingkou Jinchen Machinery A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Yingkou Jinchen Machinery A veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Yingkou Jinchen Machinery A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 23,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 480,6 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 631,4 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at