Yirendai Aktie

Yirendai für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AC13 / ISIN: US98585L1008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.06.2026 12:08:13

Yiren Digital Says CEO's Stake Rises To 82% After Shareholder Restructuring, Stock Rises

(RTTNews) - Chinese fintech firm Yiren Digital Ltd. (YRD) announced on Monday that Executive Chairman and CEO Ning Tang's indirect stake in its ordinary shares jumped to about 82% from 35.6%, following a restructuring of its controlling shareholder.

In pre-market activity on NYSE, shares of Yiren Digital were up 4.10 percent, changing hands at $1.2700, after closing Friday's regular session 0.81 percent lower.

The restructuring, which took effect June 5, involved CreditEase Holdings Ltd., Yiren Digital's controlling shareholder.

Tang previously held a 43.4% equity interest in CreditEase and now owns the entire equity interest in it, boosting his indirect stake in Yiren Digital.

Yiren Digital said the change relates solely to the ownership structure of CreditEase and will not affect its day-to-day operations, management, business strategy, or corporate governance.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Yirendai Ltd (spons. ADRs)

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Yirendai Ltd (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Yirendai Ltd (spons. ADRs) 1,04 0,00% Yirendai Ltd (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:06 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23
07.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 23: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Zweifel und erneute Eskalation im Nahen Osten: ATX-Anleger trennen sich von Aktien -- DAX mit rotem Wochenauftakt -- Börsen in Asien schließen mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrscht am Montag Zurückhaltung vor. Der deutsche Markt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. In Fernost dominierten die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen