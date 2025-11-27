Yirendai informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Yirendai hat am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yirendai 0,560 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yirendai im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 217,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 206,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at