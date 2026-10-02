Yirendai präsentierte Quartalsergebnisse

Yirendai hat am 30.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,75 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Yirendai ein EPS von 0,570 USD in den Büchern gestanden.

Yirendai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 132,6 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 42,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 228,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at