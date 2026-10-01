Yirendai: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Yirendai lud am 30.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Yirendai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,55 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,05 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 902,4 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 45,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at